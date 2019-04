Atelier verkaufte wieder Tickets für Rammstein

Schon wenige Stunden nach dem offiziellen Vorverkaufsstart am 8. November 2018 war schon wieder alles vorbei: Die Rammstein-Show in Luxemburg am 20. Juli war offiziell ausverkauft. Am Donnerstag gab es über die Seite des Veranstalters wieder für einige Stunden Tickets zu kaufen.

Knapp zwei Stunden später war der «Buy»-Button dann wieder inaktiv. Bei den kurzzeitig wieder verfügbaren Tickets dürfte es sich vermutlich um einige wenige Rückläufer gehandelt haben.

(L'essentiel)