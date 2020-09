Das Bieber-​​Fieber ist zurück

Drei Tage nach dem Release hat das Musikvideo zu DJ Khaleds (44) und Drakes (33) aktueller Single Popstar bereits 25 Millionen Views eingestrichen und hält sich nach wie vor an der Spitze der Youtube-Trends.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer repeaten den Clip wohl nicht wegen der Musik immer und immer wieder (der Track ist schließlich seit Mitte Juli draußen), sondern vor allem wegen dessen Hauptdarsteller: Justin Bieber (26).

Der Popstar springt laut Video-Intro für Drake ein, weil dieser in Kanada wohnt und wegen der Pandemie für den Dreh nicht in die USA reisen kann. Als Setup für den Clip funktionierts und gibt den Macherinnen und Machern die Möglichkeit, Justin im Full-on-Popstar-Mode zu zeigen, wie wir ihn schon richtig lange nicht mehr gesehen haben. Dementsprechend steigt auch das Bieber-Fieber wieder auf einen Höchststand, auf dem es zuletzt wohl 2010 zu Baby-Zeiten war. Zumindest laut Social Media:

«Verdammt. Ich liebe Justin Bieber wieder.»

«Justin Bieber. Das wars.»

«Justin Bieber ist im ‹Popstar›-Musikvideo nicht zum Spielen hier.»

justin bieber didn’t come to play in the popstar music video pic.twitter.com/89zBWtrPWA