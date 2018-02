«Les Aralunaires» enthüllt sein Line-​​up für 2018

Seit 10 Jahren bieten die Organisatoren des Festivals Les Aralunaires Musikliebhabern die Möglichkeit, mehr als 60 Konzerte, Pop, Rock, Folk, Jazz, Elektro oder Hip Hop an einzigartigen Orten in Arlon (Kirchen, Appartements und Privathäuser, Römerturm...) unweit der luxemburgischen Grenze zu entdecken.

Das Line-up der diesjährigen zehnten Ausgabe, die von Dienstag, 1. Mai bis Sonntag, 6. Mai 2018 stattfindet, wurde am frühen Sonntagabend in sozialen Netzwerken enthüllt. Die belgische Gruppe Girls in Hawaii, die am vergangenen Freitag noch live in der Rockhal auftrat, Tjens Matic, das neue musikalische Projekt des Sängers Arno, Tamino, der flämische Newcomer des Jahres 2017 oder Angèle sind nur einige der großen Namen, die Anfang Mai im Süden der Provinz Luxemburg erwartet werden.

Tamino - Habibi

Angèle - Je veux tes yeux

Tjens Matic

Girls in Hawaii - This Light

(FL/L'essentiel)