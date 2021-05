Dieter Bohlen macht wieder Musik

Der Aufschrei war groß, als RTL ankündigte, dass DSDS und «Das Supertalent» ab der jeweils nächsten Staffel ohne ihn auskommen muss. Viele Fans fragen sich natürlich: Was macht Dieter Bohlen jetzt? Der Poptitan wird scheinbar zum Schlagertitan.

Dass der 67-Jährige keine Berührungsängste mit dem deutschen Schlager hat, ist nicht erst seit seiner Zusammenarbeit mit Ramon Roselly und Beatrice Egli bekannt. Schon zuvor hat er unter anderen mit Roy Black, Nino de Angelo oder Tony Wegas erfolgreich zusammengearbeitet. Jetzt hat er den brandneuen Titel der «Schlagerpiloten» geschrieben.

Das Trio zählt derzeit zu den erfolgreichsten Schlagergruppen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem Album «Santo Domingo» landeten die «Schlagerpiloten» im Vorjahr in den Top 3 der österreichischen und deutschen Charts, am 31. Juli soll der Nachfolger «Blue Hawaii» ebenso zünden - wie die Schlagerplattform «Smago» berichtet – mit Sprengmeister Dieter Bohlen.

Bohlen packt Ukulele aus

Für die Vorab-Single «Aloha» packte der Poptitan auch gleich die Ukulele aus. Im Pressetext heißt es sogar: «Aloha beschreibt ein Lebensgefühl, so verheißungsvoll, wie die Hand eines Hula-Tänzers die fernen Welten an den Horizont zeichnet. Mit dieser Südseeschlagerperle liegt der Duft von Kokos und Lotusblüten in der Luft. Da tanzt das Herz. Und schon fühlt man sich wie ein echter Inselbewohner.»

Wie man sich als Inselbewohner fühlt, weiß Mallorca-Resident Bohlen natürlich am besten...

(L'essentiel/dob)