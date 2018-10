Diese Songs waren in Luxemburg angesagt

Immer und überall genau das Lied hören, das man will? Früher war das unvorstellbar. Teenager verbrachten einst unzählige Stunden in Plattenläden, um neue Alben zu entdecken. Kam ein Lieblingssong im Radio, wurde er hektisch auf Kassette aufgenommen. Und die Stammkneipe wurde nicht selten nach der besten Jukebox ausgewählt. Doch dann kam das Internet, das die Musikindustrie komplett umkrempelte und schließlich seinen Weg ins Streaming gefunden hat.

Titel müssen heute gar nicht erst auf dem Gerät gespeichert werden, sondern können direkt aus dem Netz abgespielt werden. Und der Erfolg dieses Modells ist untrennbar mit dem Namen Spotify verbunden. Das Start-up aus Schweden, ging nach einem Deal mit den Musikkonzernen am 7. Oktober 2008 in mehreren europäischen Ländern online. Zehn Jahre ist dies nun her.

Auch in Luxemburg erfreut sich der Streamingdienst großer Beliebtheit. Diese zehn Songs wurden hierzulande in den letzten zehn Jahren am häufigsten geklickt:

Ed Sheeran – Shape of You

Post Malone – rockstar (feat. 21 Savage)

Drake – One Dance

French Montana – Unforgettable

Camila Cabello – Havana

Luis Fonsi – Despacito (Featuring Daddy Yankee)

Major Lazer – Lean On (feat. MØ & DJ Snake)

Drake – God's Plan

The Chainsmokers – Something Just Like This

The Chainsmokers – Closer

Damit blieben sich die Luxemburger im vergangenen Jahrzehnt vor allem ihrer Pop-Linie treu. Denn auch im Jahr 2017 erklimmten Popsongs die Spitze der Spotify-Charts.

(L'essentiel/dpa)