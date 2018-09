Metallica kündigen Open-​​Air-​​Tour 2019 an

2017 waren die Heavy Rocker aus San Francisco im Rahmen ihrer «Worldwired-Tour» vornehmlich in europäischen Arenen unterwegs, nächstes Jahr stehen nochmal die ganz großen Stadien an. Am 1. Mai geht es in Lissabon los, am 12. Mai werden die französischen Fans in Paris versorgt, am 11. Juni werden die Verstärker in Amsterdam aufgedreht, gefolgt von Köln am 13. Juni und Brüssel am 16. Juni. Darüberhinaus spielt das Quartett noch einige Shows im Spätsommer, unter anderem in Mannheim am 25. August.

Vorverkaufsstart für die Events ist am kommenden Freitag, den 28. September. Fanclub-Mitglieder haben schon am Dienstag, den 25. September, die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern. Die Ticketpreise sind noch nicht bekannt, lagen aber bei der vergangenen Tour zwischen 80 und 120 Euro.

Um dem Schwarzmarkt entgegen zu wirken, dürfen pro Person nur zwei Tickets geordert werden. Zu jedem Konzertticket gibt es kostenlos das aktuelle Album «Hardwired...to Self-Destruct» dazu.

(dm/L'essentiel)