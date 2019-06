Rammstein-​​Sänger brach Gast in Luxushotel Kiefer

Der Rammstein-Frontmann Till Lindemann soll am Wochenende in München eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 54-jährigen Hamburger gehabt haben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Am 8. Juni gegen drei Uhr morgens soll der Sänger in einem Hotel am Münchner Promenadenplatz mit dem besagten Mann in Streit geraten sein. Grund dafür soll eine beleidigende Bemerkung des Hotelgastes gegenüber Tillmanns weiblicher Begleitung gewesen sein.

Der Musiker stellte ihn zur Rede, sein Kontrahent ballte die Fäuste und forderte Lindemann auf, mit ihm vor die Tür zu gehen. Der Musiker soll dem Mann anschließend den Ellbogen ins Gesicht gerammt haben Der 54-Jährige ging daraufhin angeblich zu Boden – mit einem Kieferbruch.

Die Polizei bestätigt lediglich einen Einsatz. «Wir haben eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Tatverdächtig ist ein 56-jähriger Berliner, Geschädigter ist ein 54-jähriger Hamburger», so Polizeisprecher Sven Müller. Lindemann ist 56 Jahre alt und lebt in Berlin.

(L'essentiel/red)