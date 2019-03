Nicki Minaj zelebriert eine Rap-​​Show ohne Bilder

Viertausend Fans waren gekommen, aber Fotografen durften das Konzert von Nicki Minaj und Juice WRLD am Mittwoch in der Rockhal nicht mitverfolgen. Dabei hat die Star-Rapperin derartige Star-Allüren gar nicht nötig, schließlich untermauert ihr neues Album «Death Race for Love» ihren Status souverän.

Nachdem sie nach einem gelungenen Auftritte von Juice WRLD 45 Minuten zu spät auf die Bühne kam, brannte sie eine beeindruckende Show ab. Unter anderem ritt sie zwischendurch auf einem riesigen Einhorn und trug einen paillettenbesetzten Anzug, während sie Hits wie «Lucid Dreams», «All Girls Are The Same», «Save Me», «Turn Me On» oder «Starships» zum Besten gab. Dabei verlor sie nie den Kontakt zum Publikum und holte sogar einen Fan auf die Bühne. Lediglich mit den Fotografen hatte sie es nicht so...

(th/L'essentiel)