Helene Fischer performt erstmals mit Babybauch

Als Ende September die ersten Babygerüchte um Schlagerstar Helene Fischer aufkamen, hieß es noch, sie sei im vierten Monat schwanger. Doch nun revidiert «Bild»: Sie sei bereits im siebten Monat – und beweisen soll dies die angeblich ersten Fotos ihres Babybauchs.

Bei den Dreharbeiten der ARD-Show «Klein gegen Groß – das unglaubliche Duell» mit Moderator Kai Pflaume (54) trat die 37-Jährige am Sonntag in Berlin nämlich erstmals mit einer scheinbar sichtbaren Kugel auf. Die Sendung wurde zwar noch nicht ausgestrahlt, doch jemand aus Helenes Crew postete auf Instagram einen Ausschnitt der Live-Performance ihrer aktuellen Single «Volle Kraft voraus».

Hochgeschnittene Hose betont Babybauch

«Bild» veröffentlichte daraufhin die Screenshots der Aufnahme. Die werdende Mutter trägt darin einen rostbraunen Zweiteiler – bestehend aus einem ärmellosen Top und einer hochgeschnittenen Hose mit weitem Bein, die den wachsenden Bauch betont. Dieser ist angesichts der angeblich fortgeschrittenen Schwangerschaft jedoch noch ziemlich bescheiden.

Für Helene ist es eine stressige Woche. Am Freitag erscheint ihr achtes Studioalbum «Rausch», außerdem zeichnet sie in Köln gerade die neue Sat.1-Show «Helene Fischer – ein Abend im Rausch» auf. Stefan Raab (54) fungiert in der Produktion laut Pressemitteilung als «Music Supervisor».

Schwangerschaft sickerte ungewollt durch

Eigentlich wollten Helene und ihr Freund Thomas Seitel die Schwangerschaft länger geheim halten. Jemand aus ihrem engen Umfeld plauderte jedoch gegenüber «Bild» aus. Auf Instagram bestätigte die Sängerin die News schließlich am 2. Oktober. In welchem Monat sie sich befindet, behält sie jedoch nach wie vor für sich.

«Leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet», so die werdende Mutter, die ihr Privatleben streng unter Verschluss hält, in dem Instagram Post. Über den Vertrauensbruch sei sie «am meisten enttäuscht».

Freudig teilte sie allerdings mit: «Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)