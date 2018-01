Camila Cabello ist ohne ihre Band noch besser

Camila Cabello war One-Direction-Fan der ersten Stunde. Laut eigener Aussage weinte sie, als Zayn Malik die Boygroup 2015 verließ. Zwei Jahre später machte sie den gleichen Move und stieg bei ihrer Band Fifth Harmony aus, um eine Solokarriere zu lancieren. Nun ist ihr Debüt «Camila» erschienen – und es ist stärker als alles, was sie zuvor mit ihren Kolleginnen gemacht hatte.

Die Single «Havana» krallte sich bereits vor Monaten auf der halben Welt in den Top 10 der Charts fest. Es ist ein verführerischer Song, in dem Cabellos kubanische Wurzeln durchschimmern – das Arrangement klingt nach brütender Hitze. Solche Latin-Einflüsse hört man auf «Camila» ständig, etwa in den Steeldrums in «Inside Out».

Die andere Stärke der ehemaligen «The X-Factor»-Teilnehmerin sind Piano-Balladen wie «Something's Gotta Give», die herrlich zu ihrer Schlafzimmer-Stimme passen. Ab und zu wird diese mit Auto-Tune verziert, was überhaupt nicht nötig wäre, weil es an Talent nicht mangelt. Die Tonkorrektur wird hier eher punktuell als Effekt eingestreut und wirkt selten störend.

In der Musikwelt herrschte Skepsis, als die 20-Jährige ihre Solokarriere startete. Doch spätestens seit ihrem Debüt ist klar: «Camila» könnte der Anfang eines Aufstiegs sein, der sich mit anderen Castingband-Aussteigern wie Justin Timberlake, Beyoncé oder Robbie Williams vergleichen lässt.



(L'essentiel/nei)