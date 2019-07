Metal-​​Publikum trägt Fan im Rollstuhl auf Händen

Die Musikrichtung Metal ist hart, schnell und oft düster. Doch dass Metal-Fans trotz manchmal furchteinflößender Aufmachung ein großes Herz haben, bewiesen sie am «Resurrection Fest» im spanischen Viveiro.

Während des Auftritts der schwedischen Band «Arch Enemy» wurde ein junger Metal-Fan in seinem Rollstuhl vom Publikum auf Händen getragen, damit er den Auftritt mitverfolgen konnte.

Fotos und Videos des Crowdsurfers im Rollstuhl verbreiteten sich sofort im Netz und sorgten für viel Lob und Zuspruch für die inklusiven Metal-Fans. «Im Metal wird keiner zurückgelassen», kommentierte ein User. Ein anderer erklärte stolz: «Metal ist eine Bruderschaft».

Auch Band meldete sich zu Wort

Auch die Band «Arch Enemy» teilte das Video der genialen Aktion auf Twitter und kommentierte: »Die Arch Enemy Legionen sind so genial, wie immer».

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI