Youtuber bringen Phil-​​Collins in die Charts

Die Zwillinge TwinsthenewTrend sind auf YouTube sehr bekannt für ihre Reaction-Videos – und haben jüngst eines zum Phil Collins-Hit «In The Air Tonight» veröffentlicht.

Wie gut der Hit aus dem Jahr 1981 bei den beiden Brüdern ankommt, überrascht nicht nur die Follower. Längst ist das Video viral gegangen und hat mittlerweile über fünf Millionen Aufrufe. Es ist also nicht gerade verwunderlich, dass «In The Air Tonight» erneut in die Höhe geschossen ist. Die Single verzeichnete einen Anstieg von 1110 Prozent und steht derzeit auf Platz 3 der iTunes-Charts.

watching this is a great way to start your day. i promise https://t.co/DlKjA1DyuC — Casey Neistat (@Casey) August 7, 2020

In den sozialen Netzwerken teilen auch viele ältere Semester das Video der zwei Brüder, denn alle «Wissenden» warten bei diesem Song natürlich auf den legendären Drum-Fill, der es in «Hangover» sogar in einem Hollywood-Film zu internationaler Berühmtheit geschafft hat.

(L'essentiel/tha)