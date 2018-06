Clay aus «13 Reasons» macht richtig gute Musik

Artikel per Mail weiterempfehlen

1. Dylan Minnette kennt aktuell alle Welt als Clay Jensen aus «13 Reasons Why». In seiner Band Wallows spielt er Gitarre und singt. Seit 6. April ist die Debüt-EP «Spring» voll wunderbar lüpfigem Skater-Jungen-Indie draußen, am Montag erschien das Musikvideo zur neuen Single «These Days».

Zweitkarriere-Potenzial? Gibt es, aber Minnette beim Sprung zum Charakter-Darsteller zuzusehen, bleibt dann doch aufregender.

2. Evan Rachel Wood flimmert als mordlüsterne Dolores Abernathy in «Westworld» über den Screen. Nachdem ihr 80s-Pop-Ausflug mit Rebel and a Basketcase unkommentiert stillgelegt wurde, spielt Evan zurzeit live mit Musiker Zane Carney als Evan + Zane – zwar keine eigenen Lieder, aber doch weit cooler als die alte Band.

Zweitkarriere-Potenzial? Mehr ein Hobby, das auch andere genießen können.

3. Donald Glover hatte die Idee zum Serien-Hit «Atlanta», schreibt dessen Drehbücher, führt manchmal Regie und spielt die Hauptrolle darin. Als Childish Gambino verpackt der Kalifornier Gesellschaftskritik in Hip-Hop und tourt damit im Herbst durch die USA und Kanada.

Zweitkarriere-Potenzial? Hat sich spätestens mit «This is America» erfüllt.

4. Finn Wolfhard versucht als Mike in «Stranger Things», die Welt und Teen-Liebe Eleven zu retten. Mit seiner Gruppe Calpurnia macht er entspannten Indie-Rock mit Prä-Stimmbruch-Glasur.

Zweitkarriere-Potenzial? Die Band des 15-Jährigen klingt altersgerecht nach Teenager-Euphorie – durchaus Talent-getränkt, aber (noch) nicht karrierereif.

5. Zoë Kravitz spielt neben Nicole Kidman und Reese Witherspoon in der HBO-Hitserie «Big Little Lies». Mit Produzent Jimmy Giannopoulos macht sie seit 2013 als Lolawolf Musik, 2018 soll endlich ein neues Album voll gspürigem Future-R'n'B kommen. Perfekt sowohl für die Festival- als auch die Hot-Tub-Saison.

Zweitkarriere-Potenzial? Ja, mit Betonung auf «Zweit». Der Banderfolg steht und fällt mit der zeitlichen Kapazität der Beteiligten.

6. Joe Keery ist in «Stranger Things» die charmanteste TV-Föhnwelle seit «Full House»-Onkel Jesse. Bei Post Animal macht der 26-Jährige fabelhaft verstrahlte Gitarrenmusik.

Zweitkarriere-Potenzial? Absolut. Aber Netflix zahlt wohl besser. Bei der aktuellen Tour ist Keery jedenfalls nicht dabei.

7. Bella Thorne ist aktuell als Schauspielsternchen Paige Townsen in «Famous in Love» auf Amazon Prime und Sixx zu sehen. Die Musik lässt sich analog zur Film- und TV-Karriere irgendwo zwischen obskur und erfrischend irritierend einordnen: Girly-Gangsta-Rap. Oder so.

Zweitkarriere-Potenzial? Kann klappen, wird kaum Geschichte schreiben.

8. Keir Gilchrist ist in «Atypical» Autist Sam, der auf Dates gehen und Liebe finden will. Als Leadsänger bei Whelm schreit er über Grindcore, der genauso klingt, wie der Genre-Name vermuten lässt.

Zweitkarriere-Potenzial? Auf keinem Mainstream-Planeten dieses Universums. In der Nische? Wer weiß!

9. Lola Kirke streamt seit Februar in der letzten Staffel «Mozart in the Jungle» als Großstadt-Oboistin Hailey Rutledge auf Amazon Prime. Ihr Musiker-Me klingt nach Country – im besten Sinne.

Zweitkarriere-Potenzial? Durchaus, auch weil Lola aktuell in diese investiert und durch die USA tourt.

10. Ross Lynch war ein Disney-Star («Austin & Ally») und wird mit Netflix' Horror-Auflage von Teenagerhexe Sabrina später dieses Jahr garantiert neue Herzen erobern. The Driver Era ist bei weitem nicht Ross' erste Band und macht Pop, der längst im Mainstream besteht.

Zweitkarriere-Potenzial? Jap, jap und jap. Also wenn das Multitalent auch nach dem quasi garantierten Hollywood-Hype noch Musik machen will.

(L'essentiel/mel)