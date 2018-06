Beyoncé und Jay Z in der Paartherapie

Hier präsentieren wir dir wöchentlich ein neues Album und ein frisches Musikvideo. Zudem verschenken wir Tickets für ein Konzert, das wir Musikentdeckern wärmstens empfehlen.

Album der Woche: The Carters – «Everything is Love»

Vier Jahre sind vergangen, seit Solange Knowles, die Schwester von Beyoncé, in einem Lift auf Jay Z losging. Das zugehörige Überwachungskamera-Video stand für eine handfeste Ehekrise beim wohl mächtigsten Paar im Showbusiness.

Beyoncé deutete auf ihrem Album «Lemonade» (2016) an, dass eine Affäre die Probleme verursacht hatte, Jay Z spielte im Anschluss auf seinem «4:44» (2017) den geläuterten Ehemann. Nun ist, parallel zur gemeinsamen Tour, ein Kollabo-Album der Carters erschienen, das die Geschichte noch einmal aufrollt.

Legendär: Jay Z bekommt von Solange Knowles eins aufs Maul. (Quelle: Youtube/TMZ)

«Wir haben unsere Kunst als Therapie genutzt», sagt Jay Z über «Everything is Love». Schön und gut, langsam wirkt das Carter-Duo trotzdem wie dieses eine Pärchen, das permanent seinem ganzen Umfeld erzählen muss, was für ein tolles Team es doch ist. Beyoncé ist die Queen und Jay Z liegt ihr zu Füssen, wenn er etwa in «Heard About Us» einen auf ehrfürchtigen Fanboy macht: «It's Beyoncé – oh my God!»

Musikalisch stimmt die Chemie dafür. «Everything is Love» klingt viel Hip-Hop-lastiger als Beyoncés Solo-Releases: «713» spielt unverkennbar auf Dr. Dres Klassiker «Still D.R.E.» an und mit «Black Effect» weben die beiden ein starkes politisches Statement in die Liebesgeschichte ein.

Aus der Erzählung um die brüchige Ehe ist nun bereits eine ganze Trilogie entstanden. «Everything is Love» bildet einen versöhnlichen und musikalisch hochwertigen Schlusspunkt – jetzt ist aber auch mal gut.

