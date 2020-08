Chili Peppers nehmen Abschied von Bandkollegen

Die US-Band Red Hot Chili Peppers hat auf Twitter die Nachricht über den Tod des Musikers Jack Sherman bestätigt. Der verstorbene Künstler war für den Gitarrensound auf dem ersten Album der Musiker verantwortlich. Außerdem begleitete er Sänger Anthony Kiedis (57) und seine Kollegen auf ihrer ersten Tournee.

«Wir von der RHCP-Familie wünschen Jack Sherman eine gute Fahrt in die jenseitige Welt», heißt es in der Twitter-Meldung der Rockmusiker. «Er war ein einzigartiger Kerl, und wir danken ihm für alle guten, schlechten und dazwischen liegenden Zeiten». Woran Sherman starb, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN