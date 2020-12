Mariah Carey hat einen neuen Weihnachtssong

Pop- und R&B-Queen Mariah Carey (50) hat gemeinsam mit Ariana Grande und Jennifer Hudson einen neuen Weihnachtssong veröffentlicht – und er ist jetzt schon ein Hit.

Seit der Veröffentlichung am Freitag wurde das Musikvideo zu «Oh Santa» mehr als 13 Millionen Mal auf YouTube angesehen. «Wow», «Fantastisch» oder «Träume werden wahr», heißt es unter anderen in den Kommentaren.

Careys bisher größter Weihnachtshit ist «All I Want for Christmas Is You» von 1994. Ob ihr mit dem neuen Song wieder so riesiger Erfolg gelingt? Wir werden sehen...

(L'essentiel/red)