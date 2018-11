Lauryn Hill wird bei Konzert von Fans ausgebuht

In den frühen Neunzigern wurden sie als große Stars gefeiert. Doch bei einem Konzert am Dienstagabend in Paris erntete die Ex-Fugees-Frontfrau und R’n’b-Legende Lauryn Hill starken Protest von seiten der Fans. Die Amerikanerin, die am 14. Dezember nach Luxemburg kommt, verärgerte ihr Publikum erst mit einer immensen Verspätung und erschütterte sie dann noch mit einer extrem kurzen Bühnen-Performance. Nach mehr als zweieinhalb Stunden wurde Hill schon beim Betreten der Bühne mit «Buh-Rufen» abgestraft.

Eigentlich feiert die 43-jährige Musikerin derzeit das 20-jährige Jubiläum ihres Albums «The Miseducation of Lauryn Hill». Demnach erwarteten die Fans eine Show vollgepackt mit Knallersongs aus den Neunzigern. Doch was sie bekamen, war eine fast dreistündige Wartezeit, die mit Entschuldigungen wegen technischer Probleme, Auftritten von Comedians und Djs kläglich zu überbrücken versucht wurden. Als Lauryn Hill die Bühne dann endlich gegen 22.30 Uhr betrat, konnte sie ihre Fans für einen kurzen Augenblick mit ihren größten Hits zufrieden stellen. Dies gelang ihr allerdings nicht lange. Bereits nach etwa einer Stunde war nämlich Schluss.

Ihre Fans machten sich nach dem misslungenen Konzert in den sozialen Netzwerken Luft. «Don’t go tomorrow!», schrieb ein verärgerter Konzertbesucher auf Twitter. Wenig später veröffentlichte auch Lauryn Hill einen Beitrag auf Twitter, in dem sie sich bei ihren Fans entschuldigt. Dabei versuchte sie ihre umstrittene Leistung mit den logistischen Herausforderungen ihre Show nach Europa zu bringen, zu rechtfertigen. Zudem beklagte sie sich über ihren Jetlag, der sie dazu gezwungen hätte ihr Konzert zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden.

Lauryn Hill tritt am 14. Dezember in der Rockhal auf.

Après 2:30 de retard et 45 min de chanson plus un micro en panne Lauryn Hill se barre sans dire au revoir #LaurynHill pic.twitter.com/QXcSzrvng5 — MamaG (@Minaelah) 20 novembre 2018

Okay donc #LaurynHill part après 32 mn de concert... pic.twitter.com/4alIQuIyqc — Lustyuki (@lustyuki) 20 novembre 2018

22h30 toujours pas de #laurynhill les spectateurs quittent @AccorH_Arena par dizaine. Comment ça se passe pour le remboursement des gens dont le dernier train pour la banlieue est à 23h et qui ont payé pour rien ? — Ahahah (@Voila_voila92) 20 novembre 2018

(L'essentiel/afp)