Apache 207 tappt in die Deutschrap-​​Klischee-​​Falle

Der Release gab Anlass zu Spekulation: «Da draußen gibt es viel zu viel zu tun / Doch damit hat mein Baby nix zu tun», singt Apache 207. Im Clip wiegt er ein Neugeborenes, macht ihm im Buggy Friede-Freude-Eierkuchen-Gesten vor einem Regenbogen, kutschiert es durch die Nacht und hält es über Wasser, während er selbst im Schlamm versinkt.

«Hier draußen ist es kalt / So voller Gewalt», singt der 23-Jährige dazu. Und weiter: «Ich will nicht, dass du um mich bangst, Baby / Doch selbst ich hab so ‘ne Angst, Baby / Auch wenn ich sie dir niemals zeig / Ich bin es so leid».

Die Gesellschaftskritik verliert sich im Text

Wahrscheinlicher als die Spekulationen darüber, ob der Deutschrap-Star in den vergangenen Monaten Vater geworden sei, ist die Interpretation eines Youtube-Nutzers: «Das Baby soll den alten Apache verkörpern, bevor er erfolgreich wurde», schreibt dieser. «Wie im Video zu sehen ist, versucht er bis zum Schluss seine alte Persönlichkeit am Leben zu erhalten, auch wenn dadurch der ‹erfolgreiche Apache› untergeht.»

Das klingt erst mal löblich. Doch im selben Atemzug prahlt Apache 207, wie er Millionen scheffle, obwohl er höchst lukrative Deals ablehne, die ihm den Mund verbieten würden. Der genaue Wortlaut: «Wegen siebenstelligen Werbedeals soll ich nie mehr ‹Hurensohn› sagen / Doch was soll ich so einem Hurensohn sagen, heh?» Es ist ein schmaler Grat.

(L'essentiel/Melanie Biedermann)