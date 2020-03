Mike Tyson knockt Eminem in neuem Musikvideo aus

Er war einer der schnellsten, der gefährlichsten, der effizientesten Boxer, den das Schwergewicht je gesehen hat: Mike Tyson, Mitte der Achtziger und Anfang der Neunziger wohl der gefürchtetste Gegner im Boxring. Er galt lange als unbesiegbar.

In seiner Profikarriere knockte der US-Amerikaner in 58 Kämpfen 44 seiner Gegner aus, das entspricht einer K.-o.-Quote von über 75 Prozent. Kein Wunder, nannten sie ihn Kid Dynamite und Iron Mike. Zwar beendete er seine Karriere 2005 nach einigen Niederlagen im Ring und auf privater Basis, doch das Boxen verlernte er nie. So tauchten immer wieder Filme im Netz auf, die zeigten, dass Tyson auch im Alter – er ist mittlerweile 53 Jahre alt – nichts von seiner Spritzigkeit und Aggressivität verloren hat.

Reminder that this was Mike Tyson last year Still got it. pic.twitter.com/88bzAhRdkF— ESPN (@espn) March 5, 2020

Tyson bekam in diversen Filmen Auftritte, in denen er beweisen durfte, wie schlagkräftig er noch immer ist, zum Beispiel in den Hangover-Komödien. Auch da knockte er einige Gegner aus. Und nun also Eminem, den etwas in die Jahre gekommenen Rapstar.

Im neusten Musikvideo zu Godzilla, darf Iron Mike nun Marshall Mathers zu Boden befördern (siehe Video oben). Nach dem K. o., den Eminem nicht kommen sieht – man nennt das auch einen Sucker Punch –, entschuldigt sich Tyson sofort. Das wird er bei seinen 44 K.-o.-Opfern im Ring wohl nicht gemacht haben.

(L'essentiel/hua)