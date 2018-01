Keiner Stadt wurden mehr Lieder gewidmet als...

«Empire State of Mind» von Jay-Z und Alicia Keys, «Welcome to New York» von Taylor Swift oder ganz schlicht und einfach «New York, New York» von Frank Sinatra: Keiner Stadt der Welt wurden mehr Songs gewidmet als New York City. 30.867, um genau zu sein. Dies ermittelte die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu in Zusammenarbeit mit Musixmatch, der weltgrößten Plattform für Liedtexte. 14 Millionen Songs verschiedener Künstler wurden dafür ausgewertet.

Die Plätze zwei und drei belegen weit abgeschlagen Paris mit 20.007 und London mit 14.805 Songs. Wer denkt bei den beiden europäischen Metropolen nicht unweigerlich an «Aux Champs Elysées» oder «London Calling»? Mit Rom (11.859 Songs) ist Europa auch auf dem vierten Platz vertreten.

Berlin schafft es immerhin auf Platz sieben: Über 6012 Songs von Interpreten wie Marlene Dietrich über David Bowie bis zu Sido besingen die Spree-Metropole. Ansonsten finden sich weitere US-Städte wie zum Beispiel Miami (wir erinnern uns alle an «Welcome to Miami» von Will Smith) oder die Jazz-Hochburg New Orleans in der Liste. Als einzige asiatische Metropole im Ranking landet Tokio auf dem zehnten Platz.

(L'essentiel/sei)