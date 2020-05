Adele ist nach 5 Monaten mit neuem Look zurück

Nach fast fünf Monaten Funkstille auf Instagram, meldet sich Sängerin Adele nun wieder zurück. Die Britin wurde am Dienstag 32 Jahre alt und bedankt sich in ihrem Post für die Geburtstagsglückwünsche. «Vielen Dank für die Geburtstagsliebe. Ich hoffe, dass ihr alle während dieser verrückten Zeit gesund und bei Verstand bleibt», so Adele.

Sie nutzt den Post zudem, um sich über Covid-19 zu äußern: «Ich möchte allen unseren Helfern und systemrelevanten Arbeitskräften danken, die für unsere Sicherheit sorgen und dabei ihr Leben riskieren! Ihr seid wirklich unsere Engel.»

Promis schwärmen für Adele

Besonders für Begeisterung sorgte auch das Foto, das die Musikerin dazu postete. Ihr Geburtstagsoutfit ist ein figurbetontes schwarzes Kleid mit voluminösen langen Ärmeln.

Rapper Lil Nas X (21), Model Chrissy Teigen (34), Designer Virgil Abloh (39) und Schauspielerin Jameela Jamil (34) gehören zu den vielen Promis, die in den Kommentaren für Adeles Look schwärmen.

Auch auf Twitter geht das Foto der Sängerin ab. «Oh mein Gott, Adele», twittert diese Person.

«Adeles Verwandlung ist eine freundliche Erinnerung daran, dass man alles erreichen kann, was man sich vorgenommen hat», heißt es etwa in diesem Tweet, der auf ihren Gewichtsverlust anspielt.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)