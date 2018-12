Blümchen gibt 2019 ihr Comeback

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erstellt man heute eine Playlist für eine 90er-Party, so darf eine auf keinen Fall fehlen: Blümchen. Mit Hits wie «Boomerang», «Kleiner Satellit» oder «Herz an Herz» war die deutsche Sängerin in den 90er-Jahren von keiner Bravo-Hits-Kassette wegzudenken.

Zur Jahrtausendwende war allerdings Schluss – Blümchen nannte sich fortan bei ihrem bürgerlichen Namen Jasmin Wagner und widmete sich einer Karriere als Schauspielerin und Moderatorin. 2019 dürfen sich Eurodance-Fans jedoch freuen: Blümchen gibt ihr Bühnencomeback.

Auch Hasselhoff ist dabei

Ab Ende März wird die mittlerweile 38-Jährige anlässlich einer 90er-Live-Tour in verschiedenen Städten Deutschlands auftreten. Allein zum Tourauftakt in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen werden laut Bild.de 60.000 Konzertbesucher erwartet.

Sie habe in den letzten Jahren gesehen, wie gut ihre Songs bei den Leuten immer noch ankommen, erklärt Wagner das Comeback gegenüber der Zeitung. «Mit dieser Energie will ich uns wieder verbinden.» Und nicht nur Blümchen wird bei der 90er-Live-Tour auf der Bühne stehen: Auch David Hasselhoff (66), die Vengaboys und Haddaway (53) sind unter anderem auf dem Line-up.

Das Ende von VHS, Barack Obamas US-Präsidentschaft und das iPhone – was sich seit dem Ende von Blümchens Karriere verändert hat, siehst du in der Bildstrecke oben.

(L'essentiel/anh)