Hot or not? So klingt Heidis Topmodel-​​Song

«Chai Tea with Heidi» heißt der Song zur 17. Staffel «Germany's next Topmodel», die am 3. Februar auf Prosieben startet. Wie immer wird ein Topmodel gesucht und wie immer kümmert sich Heidi um das Intro – mit dem Unterschied, dass die Teilnehmerinnen diesmal bis zu 68 Jahre alt sind und Heidi sich jetzt auch noch ans Mikrophon gestellt hat. Produziert hat den Dancetrack ihr Mann Tom Kaulitz.

Gesangseinlagen von dem ehemaligen Topmodel gab es übrigens auch schon früher, so beispielsweise das Weihnachtslied «Wonderland»...

...oder Auftritte mit ihrem damaligen Ehemann Seal, wie hier bei der Victoria's Secret Show vor 15 Jahren.

(L'essentiel)