Lumineers und Snow Patrol rocken Neumünster

Die Lumineers am 30. Juni und Snow Patrol am 8. Juli. Am Mittwochmorgen kündigte das Atelier zwei Konzerte an, die im kommenden Sommer in der Abtei Neumünster stattfinden werden.

Nach der Last Minute Absage im vergangenen Sommer, soll es im kommenden Sommer klappen mit Snow Patrol. Grund der Absage war die Erkrankung des Gitarristen Johnny McDaid. Seit ihrem Debüt in den 90er Jahren hat die britische Alternative-Rock-Band weltweit mehr als 12 Millionen Alben verkauft.

Die Lumineers betrifft, so waren sie bereits in der Rockhal zu Gast, das letzte Mal im Jahr 2016. Die Folk-Rock-Band veröffentlichte in diesem Jahr ihr drittes Album. Tickets für die beiden am Mittwoch angekündigten Konzerte müssen ab Freitag, 10 Uhr, auf der Website des Ateliers erhältlich sein.

Next July, Snow Patrol's all-time classics will resound in neimënster's abbey. Just say yes! Ticket sale starts next Friday at 10AM: bit.ly/2s1UnJt Publiée par den Atelier sur Mardi 19 novembre 2019

The Lumineers' sonic & cinematic indie-folk masterpieces, within the gorgeous neimënster abbey. What else? Ticket sale starts Friday 22.11 at 10AM: bit.ly/2s0Ei6L Publiée par den Atelier sur Mardi 19 novembre 2019

(L'essentiel)