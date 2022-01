«Ich bin ein Künstler, keine Variante!»

Der Ausbruch der Omikron-Variante führte dazu, dass im November viele Köpfe rauchten. Manche gingen behutsam mit der Nachricht einer neuen Variante um, andere nutzten Humor als Bewältigungsmechanismus. Aus der einschüchternden Supervariante wurden schließlich unzählige Memes erstellt, die im Internet im Umlauf waren. Dabei wurde auch US-Sänger Omarion zum Zielobjekt von vielen Parodien im Internet.

Es hat offenbar nicht gereicht, dass man die Variante mit einem Transformer-Charakter oder mit einer Godzilla-ähnlichen Figur aus einem alten Fantasy-Film verglich. Auch der Name des R&B-Sängers erwies sich als ideale Quelle für zahlreiche Memes. Bilder auf denen ein vergrößertes Abbild der Variante anstelle von Omarions Kopf zu sehen sind, waren nur wenige Beispiele von Witzen, die sich kreative Internet-Nutzer ausdachten.

Als die Witze erst einmal ins Rollen kamen, war dem Running-Gag kein Ende zu setzen. Auf Twitter taufte man die Omikron-Variante sogar in «The Omarion Variant» um. Was danach folgte war eine Flut von Retweets und einfallsreichen Wortwitzen, die in Relation zu Omarion, seinen Liedtexten und der eigentlichen Corona-Variante standen.

Es möchte keiner mit einem tödlichen Virus in Verbindung gebracht werden, doch Omarion nahm das Ganze recht gelassen und reagierte auch in einem TikTok-Video auf unterhaltsame Art auf den nicht böse gemeinten Spott seiner Fans. In seiner Ansage stellt er seine Person vor (Mensch – keine Variante) und verdeutlicht, dass man keinen negativen Test oder dergleichen braucht, um zu seiner Musik zu tanzen. Im Video siehst du welche weiteren Missverständnisse Omarion, in Bezug auf die Verwechslung zur COVID-Abweichung, verdeutlichen möchte:

In einem persönlichen Tweet äußerte sich Omarion, der den bürgerlichen Namen Omari Ishmael Grandberry trägt, auf folgende Weise: «Nichts ist heilender als Musik oder ein gutes Lachen. Ich bin dankbar, den Leuten beides bieten zu können… Von der Omarion-Tanz-Challenge bis zur Überlagerung der neuen Variante ist das Internet für immer ungeschlagen. Während wir lachen, passen wir aufeinander auf und bleiben auch gesund.»

(L'essentiel/bf)