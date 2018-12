Youtube-​​Stars floppen mit «We are the World»

Vor über 30 Jahren landeten Michael Jackson und Lionel Richie gemeinsam mit zahlreichen anderen großen Stars einen Hit für die Ewigkeit: Der Charity-Song «We are the World» wurde bis heute über 20 Millionen Mal verkauft. Nun wagt sich eine neue Truppe an das Kult-Stück – für den guten Zweck.

Der Charity-Kana «Channel Aid» hat 30 internationale Youtuber versammelt, die «We are the World» in einem Studio in Los Angeles neu interpretiert haben. Im Mittelpunkt der musikalischen Influencer steht Kurt Hugo Schneider (30): Der US-Sänger und Youtuber übernahm die Produktion.

Erst 30 Euro generiert

Ob Youtuber mit ihrer Neuauflage an den Welthit anknüpfen können? Seit dem 18. Dezember ist der Song auf Youtube verfügbar. Und hat immerhin schon rund 210.000 Aufrufe generiert.

Finanziell scheint das Remake aber zu floppen: Gerade mal 30 Euro hat es bislang per Crowdfunding für Kinder und Erwachsene mit einer Behinderung eingenommen. 100.000 Euro wären das erklärte Ziel.

Zum Vergleich: Das Original brachte damals über 52 Millionen für hungernde Menschen in Afrika ein. Noch besteht also viel Luft nach oben.

Bis heute ein Welthit: 1985 feierte «We are the World» Welt-Premiere.

Die Youtuber-Version von «We are the World» siehst du im Video oben.

(L'essentiel/anh/kfi)