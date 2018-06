The Offspring wecken die 90er-​​Jahre-​​Nostalgie

Es gibt Bands, die derart stilprägend für ihre Dekade waren, dass ihre Songs auch Jahre später noch die Massen bewegen. Auch die 1986 gegründete Rockband ist so ein Fall. Die große Glanzzeit der Gruppe aus Orange County, Kalifornien, ist zwar vorbei, doch der Name zieht immer noch, wie sich am Montag in der Rockhal bestätigte: 6000 Fans, darunter viele Ü30er mit Hang zur Nostalgie, kamen zum ersten (!) Auftritt von Dexter Holland und Kollegen in Luxemburg.

Mit der Generationshymne «Come Out and Play» setzte die Band gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen. Und Holland ließ sich auch von keinem technischen Problem mit dem Mikro aus dem Takt bringen. Die prägnante Stimme des auch schon 52-jährigen Frontmanns lief beim Hit «Original Prankster» zur Höchstform auf. Im klassischen 4/4-Punk-Rhythmus ging es weiter.

Gitarrist Noodles kündigte kürzlich an, dass im Herbst ein neues Album erscheinen soll. Am Montag in der Rockhal setzten The Offspring auf ihr großes Repertoire an alten Hits: Angefangen von «Want You Bad» über «Why Don't You Get a Job», «Bad Habit» bis hin zu «Pretty Fly (For a White Guy)». Zeit durchzuatmen gab es während dem Stück «Gone Away» aus dem Jahr 1997, das auch in der Klavierversion ziemlich gut klang. Die Show endete mit einem Song, der die Band einst auf einen Schlag weltberühmt gemacht hatte: «Self Esteem». Dann war die Zeitreise in die 90er Jahre beendet.

(Cédric Botzung/L'essentiel)