Lana Del Rey meistert die Anti-​​Hit-​​Strategie

9 Minuten und 36 Sekunden lang ist sie. «Venice Bitch», die zweite Single aus Lana Del Reys für Januar angesetztem neuen Album «Norman Fucking Rockwell» feierte vor drei Tagen Premiere in der «Beat 1»-Show «World Record»: Lanas Stimme und softe Akustik prägen gut zwei Minuten, der Rest ist tief psychedelisch und großteils mit nichts als Synths und Gitarrenklängen gefüllt.

Was Show-Host Zane Lowe begeistert, brachte Lanas Manager zum Toben: «Zehn Minuten? Warum tust du uns das an?», erinnert sich die 33-Jährige an dessen erste Reaktion. Um im Swipe- und Skip-Zeitalter einen Hit zu landen, setzen Popstars in der Regel auf viel, aber tendenziell knappe Tracks mit Hook vor der 30-Sekunden-Marke – denn jeder Stream zählt.

Erfolg gibt ihr recht

Das Video zu «Venice Bitch» stand nach knapp 24 Stunden mit gut über einer Million Views auf Platz vier der Youtube-Trending-Liste. Man kann argumentieren, dass die Marke Lana Del Rey für Musikfans Grund genug ist zu klicken.

Oder man gratuliert Lana Del Rey einfach dazu, dass sie dem Wunsch ihres Managers nach einem «normalen Drei-Minuten-Popsong» nicht nachgegeben hat. Denn wer kommerziell recht behält, wird sich zwar noch zeigen, qualitativ überzeugt Lanas Regelbruch aber allemal.

