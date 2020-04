Rolling Stones mit neuem Song im Corona-​​Shutdown

Die Rolling Stones haben es endlich wieder ins Studio geschafft und für ihre Fans etwas ganz Neues produziert. Der Song widmet sich dem wegen der Corona-Krise völlig verlassenen London, der Heimat der Band.

Auf Instagram, Facebook und Twitter verkündeten die Musiker auf den offiziellen Rolling Stones-Accounts: «Die Rolling Stones haben gerade den neuen Track 'Living In A Ghost Town' herausgebracht, der im letzten Jahr in Los Angeles und London aufgenommen und nun in der Isolation fertig gestellt wurde. Schaut euch das Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Stones an.»

In dem knapp vier Minuten langen Clip sieht der Zuschauer wie durch ein Bullauge die verlassenen Straßen Londons und marschiert mit der Kamera am Piccadilly Circus oder an China Town entlang oder nutzt die völlig menschenleeren Tube-Linien. Auch textlich bezieht sich die Band auf den noch immer andauernden Lockdown in Großbritannien.

(L'essentiel)