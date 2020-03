James Blunt gibt «Geisterkonzert» in Hamburg

Veranstaltungen absagen oder Besucherzahlen beschränken: Die Methoden, wie die Kulturbranche mit den Gefahren durch das Coronavirus umgeht, waren bisher nicht sehr einfallsreich. Einen ungewöhnlichen Schritt ist die Hamburger Elbphilharmonie am Mittwochabend gegangen.

Zur Eindämmung des Virus war entschieden worden, den «Telekom Street Gig» von James Blunt vor leeren Rängen stattfinden zu lassen. Der Popstar wollte seine Fans nicht hängen lassen – das Konzert wurde kostenlos für alle im Internet per Livestream übertragen. «Ohne euch wäre es nur eine Probe», lächelte Blunt zu Beginn seines Auftritts in die Kamera.

Auch wenn es zwischen seinen Songs Stille statt Jubel gab, legten sich der Sänger und seine Band mächtig ins Zeug. Nass geschwitzt und lachend schickte er immer wieder ein «Dankeschön» an seine Fans. Am Ende spendeten sich die Musiker gegenseitig Applaus. Noch vor einer Woche war James Blunt in der Luxemburger Rockhal zu Gast (siehe Diashow). Dort spielte er vor etwa 4000 Fans.

(sw/L'essentiel)