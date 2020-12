Paul McCartney kündigt Projekt mit Rick Rubin an

Paul McCartney x Rick Rubin. A forthcoming documentary event. Coming soon. pic.twitter.com/opxG8k8xxn — Paul McCartney (@PaulMcCartney) December 16, 2020

Superstar Paul McCartney will seine Karriere in einer Doku-Serie Revue passieren lassen. Bei dem bisher titellosen Projekt, das mit seiner Zeit als Beatle beginnt und sich bis in die Gegenwart zieht, wird der 78-Jährige von dem US-Musikproduzenten Rick Rubin unterstützt. Einen Schwarz-Weiß-Trailer dazu veröffentliche McCartney auf Youtube und Twitter. Wann und wo die Dokumentationsreihe zu sehen sein wird, blieb zunächst unklar.

Erstmals sollen in der sechsteiligen Reihe auch Bänder von Beatles-Aufnahmen gezeigt werden, die dafür das erste Mal die berühmten Abbey Road Studios verlassen werden, berichtete das US-Branchenmagazin Deadline.

(L'essentiel/dpa)