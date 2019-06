Star-​​DJ stirbt bei Sturz von Hochhaus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Trauer um den französischen Musiker Philippe Zdar (52): Der Produzent und Mitglied des French-House-Duos «Cassius» ist in Paris aus dem Fenster eines Hochhauses gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Das teilte der Sprecher des Künstlers der Presseagentur AFP mit. Details zu seinem Tod gibt es nicht. Philippe Cerboneschi alias Philippe Zdar hat zahlreiche Songs produziert, unter anderem für Stars wie Pharell Williams (46), den Beastie Boys, Jay-Z, Rapper Mike D und dem französischen Rapper Mc Solaar.

Zdar hatte in 90er Jahren mit seinem Kollegen Hubert Blanc-Francard die Band «Cassius» gegründet und damit den damals populär werdenden französischen Disco-Sound geprägt. Zu seinen bekanntesten Songs zählten unter anderem «Cassius 1999» und «Feeling for You». Erst am Freitag hätte ein neues Album unter dem Titel «Dreems» von Cassius erscheinen sollen.

(L'essentiel/LM)