Kennst du die neue #StoopidChallenge schon?

Handy platzieren, losrennen, ausziehen, tanzen. So oder ähnlich sieht es aus, wenn man bei der #StoopidChallenge auf Instagram mitmacht. Ins Leben gerufen hat sie 6ix9ine (22) am Sonntag mit einem entsprechenden eigenen Clip, in dem er vormacht, wie es geht.

Das Musikvideo zu 6ix9ines neuem Song «Stoopid». (Quelle: Youtube/6ix9ine)

Das Ganze nutzt der US-Rapper zur Promo seiner neuen Single, die passenderweise «Stoopid» heißt. Und bei einer Insta-Followerschaft von über 14 Millionen Menschen dauerte es nicht lange, bis die Ersten an der #StoopidChallenge teilnahmen.

Einige von ihnen zeigen wir dir oben im Video.

(L'essentiel/bla)