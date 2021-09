Rapper Drake dominiert mit neun Songs die Top-​​Ten

Der kanadische Rapper und R&B-Sänger Drake (34, «God's Plan») hat einen Chartrekord aufgestellt. Gleich neun Songs seines neuen Albums «Certified Lover Boy» haben es in der vergangenen Woche in die Top Ten der US-Singlecharts geschafft. Das berichtet das US-Magazin «Billboard», das die Charts herausgibt. Der vorherige Rekord lag demnach bei sieben Top-Ten-Hits und wurde bislang viermal erreicht – von Michael Jacksons «Thriller» (1982), Bruce Springsteens «Born in the USA» (1984), Janet Jacksons «Rhythm Nation 1814» (1989) sowie Drakes «Scorpion» (2018).

