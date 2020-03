Auch Dadju verschiebt seine Rockhal-​​Show

Das für den 1. April in der Rockhal geplante Konzerte von Dadju wird wegen des Coronavirus nicht stattfinden. Der französische Sänger und Rapper von Hits wie «Reine» oder «Bob Marley» gab die Entscheidung am Montag bekannt. Sein Bruder Gims sagte bereits vor einigen Tagen seine Tournee ab, die auch in der Rockhal stoppen sollte.

Das Dadju-Konzert wird auf den 11. Oktober verschoben, bereits gekaufte Karten bleiben gültig.

