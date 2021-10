Die «Sexbomb» kommt in die Abtei Neumünster

Tom Jones wird am 14. Juli 2022 in der Abtei Neumünster in Luxemburg sein ursprünglich für Juli 2020 geplantes Open-Air-Konzert nachholen, welches Pandemie-bedingt verschoben werden musste.

Mit Hits wie «It's Not Unusual» und «Sexbomb» macht Tom Jones bereits seit den 1960er Jahren immer wieder die Charts unsicher. Im April 2021 stellte der 81-jährige Künstler ein neues Album mit dem Titel «Surrounded by time» vor. Der Kartenvorverkauf für das Konzert beginnt diesen Freitag um 10 Uhr auf der Website des Ateliers.

(L'essentiel)