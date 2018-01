Elton John kündigt seine «letzte» Tournee an

Pop-Ikone Elton John hat das Ende seiner Tournee-Karriere verkündet. Der 70-Jährige will «nach einer letzten Welttournee» nicht mehr auf Tour gehen, sagte er in einer Pressekonferenz in New York. Diese Tour um die Welt könne allerdings mehrere Jahre dauern, sagte er.

John hatte vergangenes Jahr mehrere Konzerte in den USA wegen einer schweren Infektion abgesagt. Bereits im Januar 2016 hatte er mitgeteilt, dass er weniger Konzerte geben werde, um sich mehr um seine zwei Kinder kümmern zu können. Die zwei Jungen, die 2010 und 2013 von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurden, zieht John mit seinem Ehemann David Furnish groß.

Ob der britische Musiker auch in Luxemburg einen Tourstopp einlegt, ist noch nicht bekannt. Vergangenen Juni spielte Elton John vor 5000 Zuschauern in der Rockhal.

(L'essentiel)