Musiker überraschen 500 Gäste bei Event

Über 500 Gäste waren bei der «Randonnée Mullerthal» bei bestem Wetter unterwegs und sind in der Jugendherberge Beaufort von zwei Live Acts überrascht worden. Die Musiker hatten angeboten, die Gäste ohne Gage zu unterhalten, um auf sich aufmerksam zu machen. Nur die Leitung und das Marketing des Hostels waren eingeweiht. Entsprechend groß war die Begeisterung, als die Besucher feststellten, dass nicht nur für das leibliche Wohl bestens gesorgt war.

Schlagerpopsänger Christian Milden genießt seine Show in Befort.

Aber auch die Musiker waren begeistert von der Location: „Wow, solch tolle Jugendherbergen gibt es bei uns in Düsseldorf nicht! Wir werden demnächst mal Urlaub hier in der Region machen und hoffen, dass wir bei weiteren Veranstaltungen Musik machen dürfen“, meinten alle Bandmitglieder von James' Mum – eine junge, dynamische und sehr talentierte Rockformation mit geballter Frauenpower in den Lead Vocals und am Bass –einstimmig.

Anschließend heizte der Schlagerpopsänger Christian Milden der gut gelaunten Zuschauermenge ein. Ein mitangereister Freund, Schauspieler und TV-Moderator Detlef Scholzen, zeigte sich ebenfalls begeistert von der Jugendherberge und der traumhaften Kulisse: «Das ist ja hier Hotelqualität und diese traumhafte Aussicht nach dem Aufwachen ist ein Grund wieder nach Beaufort zu kommen».

(dm/L'essentiel)