Ärzte-​​Zitat ziert Einser-​​Zeugnisse in Brandenburg

«Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.» Das die Punkrock-Texte der Ärzte es mal auf ein offizielles Dokument des Brandenburger Bildungsministerium schaffen würden, hätten sie wohl selbst nicht für möglich gehalten. Aber die Zeilen aus ihrem Song «Deine Schuld» stehen dieses Jahr tatsächlich auf den Urkunden aller Abiturienten, die in Brandenburg ihre Hochschulreife mit der Bestnote 1,0 bestanden haben.

Im Regelfall werden für solche Dokumente altphilosophische Zitate der großen Dichter und Denker verwendet. Punkbands haben eher selten die Ehre. Gerade «Die Ärzte» waren den deutschen Behörden in der Vergangenheit ein Dorn im Auge, weil gleich mehrere ihrer Songs indiziert waren. Wenn Medien in Deutschland auf den Index kommen, dürfen diese nicht mehr an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft und auch nicht beworben werden. Mittlerweile hat sich das Verhältnis zur Politik aber sichtlich entspannt und die ehemaligen Rebellen sind zahm geworden.

Nach einer längeren kreativen Pause wird es die Band auch nächstes Jahr exklusiv auf dem deutschen Festival Rock am Ring zu sehen geben.

(dm/L'essentiel/rollingstone.de)