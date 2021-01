Popstars-​​Sieger macht «Live is life» zu «Ciao!»

1984 schrieben Ewald Pfleger, Kurt Rene Plisnier, Gunter Grasmuck, Niki Gruber und Herwig Rüdisser von Opus einen Hit, der ihnen 1985 zu Weltruhm verhalf. «Live is life» erlangte internationalen Hit-Status.

Nun, 36 Jahre später wagt sich Ex-«Popstars»-Sieger Giovanni Zarrella (42) an den Kulthit der Österreicher: Aus «Live is life» wird knapp «Ciao!». Der Titel lässt es schon vermuten, auch die Sprache änderte der gebürtige Italiener in seine Muttersprache. Ein locker-flockiger Sommerhit, der als Vorbote zum gleichnamigen Album auf den Markt geschickt wird.

Das Video zur neuen Version gibt es oben. Ob der Italo-Schlager wohl mit dem Original mithalten kann?

