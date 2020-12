Sarah Connors Posting lässt Fans zittern

Mit diesem Musik-Update spaltet die deutsche Sängerin Sarah Connor (40) ihre Fans in zwei Hälften: «Ihr Lieben, ich habe etwas zu verkünden», beginnt Connor ihr Posting auf Instagram, das eine Eislandschaft zeigt, während im Hintergrund erste Klänge eines neuen Songs zu hören sind. «Am Freitag erscheint mein Abschiedssong BYE BYE für Euch.» Während sich ein Teil der Fangemeinde auf neues Musik-Futter freut, befürchten andere, dass sich Connor damit aus vollkommen dem Musikgeschäft zurückziehen will.

«Ich hoffe, das bedeutet nicht das, was ich denke», kommentiert ein besorgter User den Song-Vorgeschmack. Wieder andere hoffen, dass es sich bei «Bye, bye» um einen Abschiedssong für das turbulente Jahr 2020 handelt. Einer fragt sich sogar, ob die letzten Monate wirklich einen musikalischen Schlussstrich verdient haben.

Was hinter Sarah Connors mysteriösem Beitrag steckt, wird sich aber vermutlich erst zu Beginn des nächsten Wochenendes klären. Wie angekündigt will sie dann nämlich ihren neuen Titel der Öffentlichkeit präsentieren und damit für Gewissheit sorgen. Sorgen über ihr musikalisches Erbe muss sich die Hitmacherin keineswegs machen. Denn auch Sohnemann Tyler (16), der aus ihrer Beziehung mit Marc Terenzi (42) stammt,beweist auf Social Media regelmäßig, wie viel Talent ihm seine Eltern in die Wiege gelegt haben.

(L'essentiel/red)