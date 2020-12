Rina Sawayama ist die Pop-​​Entdeckung des Jahres

Es ist ein Phänomen: Ihr Album taucht in schier jeder wichtigen Bestenliste des Jahres auf, dennoch ist Rina Sawayama bis heute nur wenigen ein Begriff. Laut der Plattform Metacritic, die alle größeren Onlinekritiken vergleicht und listet, ist «Sawayama» gar die beste Debüt-LP 2020. In der Gesamtwertung erreichte die 30-Jährige damit Platz neun.

«Billboard» erklärt «Sawayama» als «Pop-meets-Nu-Metal-Selbstporträt, das klingt wie Britney Spears im Remix von Korn. So was sollte eigentlich nicht funktionieren, aber genau diese Innovationskraft macht das Album zu einem der besten des Jahres.»

Auch Entertainment-Ikonen wie Elton John outeten sich als Fans. In dessen Apple-Music-Radioshow «Rocket Hour» erklärte dieser im Juni: «Ich liebe The Weekends ‹After Hours› und Perfume Genius’ ‹Set My Heart on Fire, Immediately›, aber ‹Sawayama› ist bei weitem das stärkste Album des Jahres.»

Nachdem ihr Album im Juli überraschenderweise vom Rennen um den renommierten britischen Mercury Prize ausgeschlossen wurde – Sawayama besitzt zwar unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Großbritannien, aber keinen britischen Pass –, erarbeitet das Komitee nun neue Regeln.

Im Oktober gab die Künstlerin schließlich ihr TV-Debüt bei US-Talkmaster Jimmy Fallon.

Wenige Stunden später trendete das Hashtag #RINAFALLON bei Twitter.

Die «New York Times» bezeichnet Rina Sawayama indes als «bahnbrechend», «Guardian»-Musikkritiker Alexis Petridis meint: «brillant erfinderisch und futuristisch». 2021 wird Rina Sawayamas Jahr, damit darf man rechnen.

