Jürgen Drews tritt dieses Jahr nicht auf Mallorca auf

Die Türen der Diskotheken am Ballermann öffnen wieder, die Einreisebeschränkungen nach Spanien bröckeln - doch vom «König von Mallorca» fehlt dennoch jede Spur. Der 76-Jährige kämpft derzeit mit heftigen Motivationsproblemen, verkündet sogar: «Ich lass es sein.» Was ist los mit Jürgen Drews?

Zuletzt hatte die Schlager-Ikone eher mit ihrem Engagement bei Plank for Plasma für Aufsehen gesorgt, statt mit neuer Musik. Fans sollten in nächster Zeit auch nicht unbedingt damit rechnen, wie er Moderator Oliver Geissen in der «ultimativen Chart Show» verrät: «Genau so muss sich das Ende anhören – und zwar, dass ich gar nichts mehr höre. Ich habe ein eigenes Tonstudio zu Hause und habe es nicht einmal angeschaltet.»

« Ich lass es dieses Jahr sein »

Und nicht nur das - der «König von Mallorca» hat keine Lust mehr, auf Ballermann-Partys zu singen. «Ich lass es dieses Jahr sein», gibt Jürgen kurz und knapp bekannt. Ungewohnte Worte des Schlager-Stars. Ob er langsam seinen Ruhestand plant? Unwahrscheinlich, dafür steht die Stimmungskanone viel zu gerne auf der Bühne. Auch sieht man ihm seine 76 Jahre noch lange nicht an, wie sein Auftritt an der Seite von Ben Zucker bewiesen hat.

Wir finden, nach über 60 Jahren in der Musikbranche - seine Karriere begann er nicht mit Partykrachern wie «Ein Bett im Kornfeld» (1976), sondern als Jazzmusiker - hat sich Jürgen durchaus mal eine kleine Verschnaufpause verdient, um dann im kommenden Jahr wieder voll durchzustarten.

(L'essentiel/dob)