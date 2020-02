Einen Tag nach ihrem berührenden Auftritt bei den Oscars, wo sie den Beatles-Klassiker "Yesterday" sang, versetzt Billie Eilish nun die Welt erneut in Aufregung. Auf Instagram postete sie einen kurzen, nur wenige Sekunden dauernden Clip. Und der hat es in sich, dürfte es sich dabei doch um einen Ausschnitt aus ihrem James-Bond-Titeltrack für den kommenden 007-Film "No Time To Die" handeln.

Dass sie das Titellied zum insgesamt 25. Bond-Abenteuer, das gleichzeitig das letzte von Daniel Craig markiert, liefern darf, wurde vor knapp einem Monat bekanntgegeben. Mit ihrem Bruder Finneas hat Billie in den letzten Wochen anscheinend fleißig daran gearbeitet. Der letzte Craig-Bond kommt im April in die Kinos.

(L'essentiel)