So tanzt Céline Dion am Lady-​​Gaga-​​Konzert

Die Sängerin Céline Dion verfolgte am 30. Dezember das Enigma-Konzert von Lady Gaga in Las Vegas. Dabei ging die 50-jährige Sängerin, die selbst eine Show in der Wüstenmetropole hat, so richtig mit. Wie der größte Gaga-Fan sang sie bei den Liedern mit und zeigte die eine oder andere Tanzeinlage.

Auf Twitter veröffentlichte ein Konzertbesucher einen Mitschnitt des prominenten Lady-Gaga-Fans. Das Filmchen wurde inzwischen tausendfach geteilt und kommentiert. Auch Dion selbst veröffentlichte ein Video von sich beim Abrocken auf Twitter und schrieb dazu: «Ich hatte so viel Spaß bei Lady Gaga letzte Nacht! Deine Energie auf der Bühne ist ansteckend – und du hast mir wirklich den Atem geraubt.»

Celine Dion getting her life at Lady Gaga's show pic.twitter.com/Gj7oV28kf3— Gaga Daily (@gagadaily) 31. Dezember 2018

(L'essentiel/asp)