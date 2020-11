Fans boykottieren Britney Spears' neuen Song

Kurz nachdem beschlossen wurde, dass Vater Jamie Spears weiterhin der Vormund von Britney Spears bleibt, wird eine neue Single von ihr veröffentlicht.

Es handelt sich dabei um den Song «Swimming in the Stars», ein Überbleibsel von ihrem letzten Album «Glory», das 2016 erschien. Die Single wird seit Kurzem bei «Urban Outfitters» als Vinyl-Single zum Verkauf angeboten. In zwei Wochen wird sie auch digital erscheinen.

Ihre Fans macht der Zeitpunkt der Single-Veröffentlichung stutzig. Schließlich hatte Britneys Anwalt erst vor Kurzem vor Gericht verlautbaren lassen, dass die Sängerin erst wieder performen will, wenn ihr Vater nicht mehr ihr Vormund ist. Außerdem erklärte er, dass sie Angst vor Jamie habe, und dass er ihr Geld aus dem Fenster hinausschmeiße.

Selling a “new Britney single” the same day Britney tells a judge that she is afraid of her father, and is denied her request to remove him from absolute control of her life and business?



Hard fucking pass. pic.twitter.com/huSdQgxhWy