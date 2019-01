MHD-​​Konzert in der Rockhal wird verschoben

Wie die Rockhal am Mittwochnachmittag mitteilt, wird das Konzert des Rappers MHD, das ursprünglich für den morgigen Donnerstagabend geplant war, verschoben.

«Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das MHD-Konzert in der Rockhal am 17. Januar aus unvorhersehbaren Gründen nicht stattfinden wird. Wir arbeiten aktiv daran, so schnell wie möglich einen neuen Termin zu finden», heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Zudem sollen unter der Website Rockhal.lu gekaufte Tickets zurückerstattet werden. Auch die für Mittwochabend geplante Show des 24-jährigen Franzosen in Amsterdam findet nicht statt.

Der Pariser Rapper MHD wurde am Dienstagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Hintergrund sind Ermittlungen zum Tod eines jungen Mannes. Er kam bei einer Schlägerei ums Leben.

(Cedric Botzung/ L’essentiel)