So haben wir Ozzy noch nie gesehen

Zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass der Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne (71) gegen seine Parkinson-Erkrankung kämpft. Dieser Kampf stellt den Kult-Rocker nicht nur vor körperliche Herausforderungen, sondern hat ihn auch äußerlich gezeichnet. Zum ersten Mal seit Monaten zeigt sich der Sänger wieder öffentlich, als er seine Frau Sharon (67) auf eine Shopping-Tour begleitet. Doch das Bild, was wir vom selbst ernannnten «Prinz der Finsternis» hatten, hat sich inzwischen sehr gewandelt.

Ozzys dunkle Haarpracht ist Geschichte

Die Aufnahmen von Ozzy zeigen, dass sich der Musiker von seiner dunklen, wallenden Haarpracht trennte, die neben seiner Stimme zu Osbournes markantesten Markenzeichen zählte. Die langen Haare sind dem Musiker zwar noch geblieben, sind inzwischen aber merklich dünner geworden und ergraut. Ozzys Mähne ist Geschichte, heute hält ein schlichtes Band seine Haare in einem Pferdeschwanz zusammen.

Doch in diesen Zeiten dürfte der Haarverlust Ozzy am wenigsten kümmern. Vielmehr konzentriert sich der Sänger darauf, seine Krankheit in den Griff zu bekommen und macht dabei gute Fortschritte, wie er bei einem TV-Auftritt in der Show seiner Frau Sharon erzählte. Seine Familie gibt ihm dabei Halt und unterstützt ihr Oberhaupt im Kampf gegen Parkinson.

(L'essentiel/red)