«Ich habe endlich meine Familie wiedergefunden»

20 Jahre sind vergangen, seit die No Angels mit ihrer Debütsingle «Daylight in Your Eyes» die Charts toppten. Dieses Jubiläum wird aktuell gebührend gefeiert: Die Band, die bis heute als erfolgreichste deutsche Girlgroup aller Zeiten gilt, hat den Hit in einer neuen Fassung aufgenommen und vor wenigen Tagen als «Celebration Version» veröffentlicht.

Die Single soll das Comeback ins Rollen bringen, dem Fans seit Jahren entgegenfiebern: Seit 2009 hat die Band keine neue Musik mehr veröffentlicht, zudem gab es bereits mehrere Ausstiege und Trennungen.

Auch jetzt treten die No Angels nicht in ihrer originalen fünfköpfigen Formation auf – Vanessa Petruo (41) ist nicht mit an Bord. Die Neuauflage von «Daylight in Your Eyes» haben Jessica Wahls (44), Sandy Mölling (39), Lucy Diakovska (44) und Nadja Benaissa (38) ohne sie aufgenommen.

Im Interview mit «Bild» erklären die vier Sängerinnen, die in den letzten Jahren sporadisch in Kontakt blieben, wieso das fünfte No-Angels-Mitglied beim Comeback nicht dabei ist. «Irgendwann hat sich Vanessa ausgeklinkt», so Lucy. Vanessa verabschiedete sich bereits 2007 von der Band und sattelte beruflich um: Sie ist heute als Psychologin und Neurowissenschaftlerin tätig.

Erfolg steht nun an zweiter Stelle

Ihr Comeback gehen die No Angels ohne Erfolgsdruck an, sagen sie. «Die Chartposition steht nicht oben auf der Agenda», so Jessica. Während früher viel Druck geherrscht habe, sei nun alles sehr entspannt. «Jetzt wollen wir einfach, gemeinsam mit den Fans, unseren Geburtstag feiern», führt Nadja aus. Ende Monat nimmt die Girlgroup ein Video zu besagter neuer Version ihres Debüthits «Daylight in Your Eyes» auf.

Aktuelle gemeinsame TV-Termine und Trainings für das Musikvideo markieren die erste Zusammenkunft der vier Frauen seit rund zehn Jahren. «Ich konnte es nicht mehr erwarten und war sehr aufgeregt», so Sandy über das erste Treffen nach so langer Zeit. Das Comeback der No Angels sei nun wie eine Familienzusammenkunft. Lucy sagt: «Ich habe in unseren Gesprächen in letzter Zeit häufig geweint, weil ich halt endlich meine Familie wiedergefunden habe.»

(L'essentiel/Angela Hess)