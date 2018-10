Prog-​​Supergroup «Sons of Apollo» verzaubert Esch

«Guns'n Roses», «Dream Theater», «Black Country Communion», «Alice Cooper», «KISS», «Billy Idol», «Avenged Sevenfold»...die Liste der Bands, bei denen die «Sons of Apollo» schon mitgespielt haben, liest sich wie das Einmaleins des Rockzirkus. Vom extrovertierten Top-Drummer Mike Portnoy, über das Keyboard-Genie Derek Sherinian, Axl-Rose-Kumpel Bumblefoot, Bass-Koryphäe Billy Sheenan, bis hin zum Ausnahmesänger Jeff Scott Soto – jeder der fünf Musiker gehört an seinem Instrument zur musikalischen Champions League. Vereint in ihrer noch jungen Supergroup, traten sie am vergangenen Samstag vor einem überschaubaren Publikum in der kleinen Kulturfabrik in Esch/Alzette auf.

Doch der bescheidene Rahmen täuscht. Sobald die Herren, die allesamt mehrere Jahrzehnte in der internationalen Musikindustrie auf dem Buckel haben, die Bühne entern, verwandelt sich der kleine Club gefühlt in die Stadionbühne einer großen Rockshow. Von der ersten Minute an wird in übergroßen Rockstar-Posen ein Genre gefeiert, das sonst eher von introvertierten Instrumental-Zauberern lebt. Progressive Rock/Metal lebt von langen Songs, ausufernden Instrumental-Passagen, verrückten Takt- und Rhythmuswechseln – die «Sons of Apollo» fügen dem noch das oft schmerzlich vermisste Rockstar-Gen hinzu. Schließlich soll die Musik, ob komplex oder nicht, Spaß machen.

Prog-Rock mit Entertainer-Qualitäten

Frontmann Soto nimmt diese Aufgabe überaus Ernst und dirigiert seine Bandkollegen mit beinahe komödiantischem Talent durch den Abend. Er zappelt herum, feixt mit seinen Bandkollegen, trommelt mit und tauscht sich mit dem Publikum über die Verrücktheit der schwindelerregenden Melodien aus. Aber auch seine gesangliche Leistung kann sich hören lassen und erreicht spätestens bei seinem Solo-Spot Gänsehaut-Werte in Orkanstärke.

Die Kollegen Portnoy, Bumblefoot, Sheenan und Sherinian legen sich ebenfalls mit viel Spielfreude ins Zeug. Es grenzt an ein Wunder, dass sowohl Gitarrist als auch Bassist das ganze Konzert mit schweren Doubleneck-Gitarren durchziehen. In der hinteren Reihe liefert der ehemalige «Dream Theater»-Keyboarder Derek Sherinian atmosphärische Keyboard-Teppiche und ähnlich atemberaubende Solo-Leistungen wie die Saitenfraktion und neben ihm regiert unangefochten das Schlagzeug-Wunder Mike Portnoy. Jede noch so verrückte Drum-Kombination sitzt, die Double-Bass ist mit unmenschlicher Präzision in der Magengrube zu spüren und so liefert der Workaholic auch bei dieser Band ein abermals perfektes, unglaublich vielseitiges Rhythmus-Fundament.

Das die fünf Ausnahmetalente ihre Instrumente beherrschen, ist schon seit vielen Jahren klar, aber damit eine Band live funktioniert, braucht es mehr als nur spielerisches Können. Diese schwer definierbare Magie, die einem ganzen Konzertsaal ein Lachen auf die Gesichter zaubert, die für Gänsehaut sorgt und in andere Welten entführt, war am vergangenen Samstag in der Kulturfabrik fast durchgängig spürbar und sorgte für ein ganz besonderes Konzerterlebnis im Großherzogtum.

(dm/L'essentiel)